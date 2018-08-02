Проводники поезда «Москва - Волгоград» оставили покойника среди пассажиров

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Равнодушие сотрудников поезда поразило находившихся на нем людей.

Поезд «Москва - Волгоград», со слов его пассажиров, был адским, там было душно, невозможно дышать, а окна не открывались, так как в вагоне, якобы, работал кондиционер. Проводники не обращали никакого внимания на задыхающихся от жары пассажиров. Пожилой мужчина всю ночь кашлял, а в 6 утра супруга решила дать ему таблетку, по всей видимости, от сердца. Он встал, чтобы выпить ее, но упал. Пассажиры попытались его спасти и оказать первую помощь. Одна из женщин побежала искать проводников, однако, обнаружила одного из них только к семи часам. Она объяснила ему ситуацию и работник поезда сказал, что скоро подойдет, но пришел только через 15 минут для того, чтобы констатировать смерть. Покойника оставили на полке среди пассажиров до конечной остановки и, кажется, что сотрудников абсолютно не волновала ситуация, возникшая в одном из вагонов.

Ранее сообщалось, что в вагоне московского метро погиб мужчина. Он резко упал, потеряв сознание, и, не дождавшись следующей остановки и медиков, скончался.