Пассажир ущипнул за грудь сотрудницу аэропорта

Сегодня, 19:20

За прикосновение к бюсту члена службы безопасности в «Жуковском» хулиган заплатит 2 000 рублей.

В аэропорту «Жуковский» 35-летний пассажир авиарейса Жуковский — Худжанд ущипнул за грудь сотрудницу аэропорта во время ручного досмотра. Инцидент, который произошел вечером 30 июля, попал на камеру видеонаблюдения. Наглец в клетчатой рубашке отдал сумку и ремень, и пошел на встречу к 34-летней сотруднице службы безопасности. Когда она начала его досматривать, пассажир начал распускать руки. На зов коллеги пришли полицейские, которые проводили хулигана к стойке регистрации. Здесь мужчина не стал распускать руки, и вместо сексуальных домогательств начал дебоширить: он демонстративно разбрасывался деньгами и документами, пытаясь пролезть в самолет, однако пилот судна запретил ему лететь этим рейсом.

В отношении хулигана возбуждено административное дело за мелкое хулиганство, суд обязал его выплатить штраф на сумму 2 000 рублей.