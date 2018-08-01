Родственники погибших в греческих пожарах подали на власти в суд

Сегодня, 19:13

Желающих наказать чиновничество за халатность по началу оказалось немного, но со временем их число неуклонно растет.

Сообщается, что родственники погибших в греческих пожарах желают справедливости и не собираются снимать ответственность за гибель своих родных с местных чиновников. Они подали на власти в суд, в частности на представителей греческой полиции и министерства, отвечающего за безопасность населения. По их мнению, чиновничество халатно отнеслось к финансированию пожарной отрасли в стране, а также не предприняло должных мер по предотвращению дальнейшего распространения разрушительного пожара.

К сожалению, стихийное бедствие отняло жизни у более 90 граждан Греции и многие жители страны считают нужным защитить свои права на обеспечение безопасности перед государством.

Напомним, что с 23 июля пожарные пытаются совладать со стихией и спасти население от его дальнейшего разрушительного воздействия. Тысячи домов были повреждены, а около 500 не подлежат восстановлению.