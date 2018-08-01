Бык отомстил хозяину за избиения в Татарстане

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Когда пьяный мужчина вновь взял палку в руки, испуганное животное нанесло смертельный удар.

В Татарстане в деревне Малый Толкиш Чистопольского района 31 июля произошла страшная трагедия. После очередного застолья, 69-летний сельчанин услышал, что его бык пытается разрушить ограждение, и решил его усмирить. Он схватил палку, которой систематически избивал животное за провинности и ради забавы, и зашел в загон. Заметив в руках опасный предмет, взрослый разъяренный бык отомстил хозяину за регулярные избиения: он прижал мужчину к ограждению загона, раздавив его. Агрессивный хозяин скончался на месте происшествия.

Сотрудники Следственного управления по Республике Татарстану пытаются восстановить полную картину событий, разбираются в деталях происшествия, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.