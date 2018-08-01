«Хотелось лайков»: Девочки-подростки легли на проезжую часть под Волгоградом

Сегодня, 18:59

Водители были в шоке от такого перформанса и едва не наехали на экстремалок.

Экстремальные занятие, когда молодые люди пренебрегают собственной безопасностью, а также ставят под удар окружающих людей ради эффектных кадров, всё больше набирают популярность в России. Если раньше такие сцены можно было заметить в Москве, Петербурге и прочих региональных центрах, то сегодня жажда адреналина поглощает уже молодёжь и из российской глубинки.

На днях в городе Волжском под Волгоградом девочки-подростки легли на проезжую часть оживлённой дороги. Предварительно школьницы установили рядом камеру, чтобы запечатлеть свой подвиг и позже похвастаться им перед сверстниками в социальных медиа.

Дети не скрывали, что им банально «хотелось лайков» и, к счастью, желание остаться в живых превозмогло в них жажду славы. Как только к девочкам начали приближаться первые автомобили, они поднялись и убежали с дороги. Водители, которые едва не наехали на подростков, тот час же принялись сигналить выражаться нецензурной бранью.