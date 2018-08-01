Во Флориде скорая помощь отказалась помочь женщине из-за оплаты

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Парамедики решили, что женщина не сможет оплатить лечение в больнице и уехали, оставив мать пациентки ни с чем.

Во Флориде женщина обнаружила свою дочь в ванной, вероятно с инсультом, и вызвала скорую. Прибывшие на место происшествия медики сообщили, что отказываются помочь больной. Позже выяснилось, что скорая помощь отказалась помочь женщине из-за оплаты госпитализации и лечения, по их мнению, пациентка все равно бы это не осилила. С чего они сделали такие выводы, мать пострадавшей так и не поняла. Однако, времени ей нельзя было терять и она с трудом посадила дочь в машину и самостоятельно направилась в больницу. Там, из-за кровоизлияния в мозг, девушка впала в кому, а через несколько дней и вовсе погибла. У нее остался маленький ребенок. Четыре парамедика отстранены от медицинской помощи и скорее всего будут осуждены.

Ранее сообщалось, что в Крыму бригада скорой помощи отказывала женщине в госпитализации с больной ногой. Она побоялась осложнений и снова, и снова вызывала скорую помощь, но они с каждым разом все грубее отказывали.