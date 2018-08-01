Роспотребнадзор проверит отравление питерских школьников в Грузии

Сегодня, 17:55

Троих детей отправили в российскую больницу частным рейсом. Ребята отдыхали в рамках программы «Летняя школа-2018».

На сегодняшний день СМИ обсуждают массовое отравление питерских школьников в Грузии, куда они отправились на отдых на каникулах. Роспотребнадзор проверит инцидент и озвучит результат следственных мероприятий.

Отмечается, что школьники заболели острой кишечной инфекцией, троих пострадавших специальным рейсом направили в Петербург для квалифицированного лечения. Медики поставили диагноз «гемолитико-уремический синдром». Дети учатся в гимназии №610 в Петроградском районе Петербурга. Первый случай инфицирования зафиксирован 13 июля, тогда в больнице оказались три человека, позже плохо себя почувствовали еще 5-7 ребят.