В Инфоцентр ООН в Москве прислали анонимную посылку с волосами

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Кроме того, что конверт отправили из Соединенных Штатов, больше об отправителе ничего выяснить не удалось.

В полиции сообщили, что вызов поступил от сотрудника юридической службы информационного центра ООН в Москве. От нее полицейские узнали о том, что в посылке она нашла странные волосы.

Пока сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить только то, что посылку с волосами прислали из США. Кто и зачем, надеются узнать в ходе расследования.

Сейчас подозрительную анонимную посылку передали в лабораторию для проверки волос на наличие опасных веществ.