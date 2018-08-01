Пьяная москвичка повеселила полицейских в аэропорту Новосибирска

Сегодня, 17:28

Начав в кафе, хулиганка продолжила «концерт» в отделении полиции: женщина пела, кричала, танцевала, материлась, хвасталась своими трусами, рыдала, угрожала применить силу к правоохранителям.

В аэропорту Толмачево во время пересадки с прибывшего из Сеула авиарейса 22 июля подвыпившая 32-летняя москвичка посетила кафе, где продолжила повышать концентрацию алкоголя в крови. После очередной порции спиртного, пассажирка устроила скандал в кафе аэрогавани. Она активно размахивала руками, нецензурно браня персонал и посетителей заведения общепита.

Правоохранители отвели хулиганку в линейное отделение полиции, где пьяная москвичка продолжила свое «выступление», и повеселила полицейских. Она развалилась на кресле в кабинете правоохранителей, закидывала ноги на стол, демонстрируя свое нижнее белье, нецензурно бранилась, кричала, пела, хохотала, грубо отвечала на вопросы, а немного протрезвев начала плакать, угрожая полицейскому, снимавшему ее поведение на видео.

В итоге сотрудники полиции Новосибирска составили на дебоширку протокол за «мелкое хулиганство», выписали штраф, и отпустили домой. Материалы дела направили в Обской городской суд Новосибирской области.