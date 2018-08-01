В Прикамье врачи пять месяцев не принимали на лечение ребёнка с эпилепсией

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Для этого потребовалось, чтобы вмешался детский омбудсмен. Инцидент произошёл в Кудымкаре.

В Прикамье врачи целых пять месяцев не принимали на лечение ребёнка с очевидной эпилепсией. Его мать обратилась к местным медикам, чтобы те определили, почему у её сына происходит постоянное носовое кровотечение.

Те отправили карточку из Кудымкара в Пермь, чтобы её данные проверил невролог, которого в провинции не было. Проверка затянулась на пять месяцев.

Все это время ребёнок с эпилепсией не мог попасть к местному врачу на приём. То лечение, что было назначено ранее, облегчения ему не приносило.

После этого его мать направила сообщение в адрес Светланы Денисовой, работающей в Пермском крае детским омбудсменом.

Та переправила запрос и документы в адрес главы регионального Минздрава, чтобы ребёнка с явными признаками эпилепсии направили на комплексное дообследование.

Лишь после этого мальчик был госпитализирован в Краевой детской клинической больнице.

Это один из примеров того, почему в России в этом году увеличились показатели больничной смертности. Хотя мальчик, к счастью, жив, ему долгое время не могли поставить правильный диагноз.

Подобное относится и к большинству жителей сельских местностей. Если их и госпитализируют, то не в профильную клинику. А на местах нет специалистов, чтобы определять все заболевания.