В Свердловской области 28 человек пострадали от укуса змей

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Только в Екатеринбурге 12 пострадавших. Данные приводит Роспотребнадзор, случаи фиксировали с начала 2018 года.

Сотрудники Роспотребнадзора по свердловской области информируют, что с начала 2018 года 28 человек пострадали от укуса змей, из них 12 граждан проживают в Екатеринбурге. Первый случай произошел в мае месяце с екатеринбургским лесником. Другие эпизоды зафиксированы в районе Широкой Речки, на Елизавете, возле стадиона «Калининец» и в садах Железнодорожного района.

Важно помнить, что змеи обитают в высокой траве, а потому в лесной зоне лучше ходить тропами, предварительно надев высокие резиновые сапоги, куда будут заправлены длинные штаны. Если встречи со змеей не удалось избежать, необходимо замереть и дать ей проползти мимо или попытаться отойти от нее без резких движений, не выставляя руки вперед. В результате укуса срочно обратиться за помощью к медикам, предварительно выдавить пару капель крови в месте укуса и промыть рану марганцовкой.