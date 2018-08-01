Спасение кота: На 10-й день жителям удалось достать животное из вентиляции

Сегодня, 16:41

Несколько дней волонтеры добивались разрешения на проведение работ по спасению питомца.

Сообщается, что 23 июля сантехник, работающий в доме на улице Залинейной, 26а в Вологде, сообщил о том, что в вентиляции застрял кот и достать его не удалось, так что он останется там. Жители дома и волонтеры решили не оставлять котика в беде и опубликовали в социальных сетях сообщение о его неудобном положении. По предположениям очевидцев, кот попал в шахту через выход в квартире и не смог выбраться.

Волонтеры «Велеса» связались с УК «Жилкомсервис» и попросили разрешение на проведение аварийно-спасательных работ во спасение кота. Получив добро, была проведена операция по изъятию питомца из вентиляции и, в конце-концов, на 10-й день жителям удалось достать животное. Кот сейчас чувствует себя хорошо и травм серьезных не получил. Все эти дни его подкармливали волонтеры, потому и голодным он не остался.

Ранее сообщалось, что в Красноярске во время отсутствия своих хозяев, кот решил выбраться на улицу через форточку, но из-за своих размеров, застрял в оконном проеме. Соседи пришли на помощь животному и вызвали специалистов. Животное не пострадало.