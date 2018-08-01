В Lexus отца-тирана нашли визитки начальника юротдела ФСБ

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Они выписаны на имя погибшего Михаила Хачатуряна. Об этом журналистам сообщают сотрудники МВД России по Москве.

«360» информирует, что при обыске автомобиля марки Lexus Михаила Хачатуряна, погибшего отца-тирана, правоохранители нашли визитки начальника юротдела ФСБ, выписанных на его имя. Предполагается, что он использовал их в своей жизни, не будучи на самом деле сотрудником ведомства.

Дочери, убившие отца, рассказали, что жили с ним очень сложно и он воспринимал их как рабынь, но в правоохранительные органы соответствующих заявлений на имя погибшего за последний год не поступало. История шокировала общественность, так как три дочери погодки, а младшей всего 17 лет, втроем жестоко лишили жизни родителя.