Два работника коммунальных служб погибли в Москве при работах в коллекторе

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Плановые работы в канализационном коллекторе проводились у дома № 4 на улице Авиаконструктора Миля в Москве.

При этом погибли два работника коммунальных служб. Обстоятельства трагедии выясняются.

Канализационные коллекторы представляют собой реальную смертельную опасность. Дело в том, что в них образуется биогаз, который в определенном составе и концентрации может вызвать смерть практически мгновенную – после одного-двух вдохов. Газ не имеет цвета и запаха, поэтому обнаружить его без специального оборудования невозможно.

Если человек в канализационном колодце потерял сознание, вытащить его без средств страховки практически невозможно – спуститься вниз означает смерть спустившегося. Смертельно опасным даже может быть опустить голову в люк, чтобы посмотреть туда. Кроме того, что биогаз может быть ядовит, в определенном соотношении с кислородом он еще и взрывоопасен.

Существует подтвержденная сотнями трагических случаев инструкция по технике безопасности при работе в канализационных коллекторах и колодцах. Согласно инструкции, бригада рабочих должна состоять не менее, чем из трех человек. Работник, спускающийся в колодец, должен надеть спасательный пояс с лямками, к которому должна быть надежно прикреплена страховочная веревка.

Второй рабочий должен постоянно находиться у люка и быть в контакте с находящимся внутри. Третий человек должен контролировать, чтобы к открытому колодцу не приближался никто с открытым огнем.

В случае возникновения опасности человеку внизу двое наверху должны быстро вытащить его с помощью веревки.