В Воронеже жительница предупредила девушек об извращенце в парке

Сегодня, 15:58

Девушки хотели в солнечный день отдохнуть на природе, а пришлось убегать от местного извращенца.

В Воронеже две девушки сидели в городском парке «Дельфин» во второй половине дня и отдыхали в одной из беседок у воды. Через некоторое время в напротив них сел молодой человек лет 25 и стал пристально на них смотреть. Девушки заметили это краем глаза, но решили не обращать внимания. Однако, это продолжалось достаточно долго, минут 10-15, и тогда они поняли, что парень занимается самоудовлетворением. Жительница предупредила в СМИ других девушек о местном извращенце и сообщила, что он даже попытался их догнать, но как только женщины подошли к жилым домам, он отстал, а потом и вовсе исчез из виду.

Ранее сообщалось, что в Воронеже девушка пострадала в результате домогательств одного из парней. По ее словам, она шла домой поздно вечером, как к ней подошел молодой мужчина и бесцеремонно начал трогать за интимные места. Девушка обратилась к другим жительницам города и попросила не молчать, если с ними произошло подобное.