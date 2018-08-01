Квартиру с залежавшимся трупом заполонили тараканы

Сегодня, 15:50

Тело мертвого мужчины вынесли через неделю после смерти. Жилище залили хлоркой, что спровоцировало бег насекомых по всему дому.

Инцидент произошел в поселке Молочный Мурманской области. Жительница многоквартирного дома на Заречной, 7 сообщила, что из квартиры, где проживал одинокий мужчина, ведущий асоциальный образ жизни, начал исходить резкий зловонный запах. После жалоб жильцов, сотрудники ЖЭКа вскрыли злополучную квартиру, где обнаружили мертвого хозяина. Жилище с найденным залежавшимся трупом, которую уже заполонили тараканы, щедро обработали хлорсодержащими препаратами. Это вызвало бег насекомых, они расползлись по всему зданию, забрались в соседние подъезды и в квартиры всех жильцов, разгуливают по детской площадке и придомовой территории.

Жильцы обратились в администрацию деревни. Прибывшие специалисты провели дератизацию одного подъезда и злополучной квартиры, игнорируя тот факт, что от насекомых страдает весь дом. Жители многоквартирного здания хотят добиться от администрации проведения дератизации всего дома, ведь тараканы вызвали бег жильцов из своих домов, в котором сейчас невозможно жить.