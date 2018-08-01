В Париже спасатели эвакуировали из метро более 3 тысяч пассажиров

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В центре французской столицы было парализовано движение поездов из-за крупной аварии на первой линии.

По информации предоставленной Управлением общественного транспорта в Париже, техника вышла из строя вчера вечером около 20 часов, в результате двенадцать составов оказались полностью обездвиженными. Поломку на автоматизированной линии удалось устранить только сегодня утром.

Ситуация с пассажирами, которые находились в метро в момент выхода из строя оборудования, осложнялась еще и тем, что перестали функционировать системы сигнализации и вентиляции, что привело к ухудшению самочувствия застрявших в вагонах пассажиров. Чтобы нивелировать последствия остановки метро, компания отправила на помощь пассажирам 200 своих работников, которые принесли парижанам воду. Тем не менее, без помощи пожарных обойтись не удалось: спасатели эвакуировали из метро более 3 тысяч пассажиров, 5 из них пришлось отправить в больницу.