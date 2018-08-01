В Вологде ищут свидетелей: Пенсионер выпал из автобуса

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В воскресенье 85-летнего мужчину зажало дверьми транспортного средства, и он упал на дорогу на улице Чернышевского.

В Вологде сотрудники ГИБДД ищут свидетелей необычного происшествия, которое произошло 29 июля около 19:00 на Чернышевской улице около 70 жилого дома. На автобусной остановке «Улица Карла Маркса» 85-летнего мужчину зажало дверьми автобуса, после чего он выпал на проезжую часть дороги. Пенсионер был доставлен в больницу, где врачи диагностировали ушибы левых руки и ноги. Информация о происшествии поступила из медицинского учреждения.

Пострадавший не смог назвать номер маршрута, все городские перевозчики отрицают подобный инцидент, а потому полицейские решили разыскать очевидцев, которые смогли бы пролить свет на все обстоятельства происшествия, и найти виновных. Правоохранители призывают откликнуться граждан, которые присутствовали в автобусе во время инцидента, и могут помочь следствию.