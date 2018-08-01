В Петербурге крыса укусила ребенка в детсаду

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Инцидент произошел с девочкой в детском воспитательном учреждении №69 Северной столицы.

Как стало известно из источника, в Петербурге на Ново-Александровской улице Невского района крыса укусила ребенка в детсаду. Сообщается, что данная информация уже поступила к правоохранительным органам, и они должны будут ее проверить.

Контроль и проверку детского сада, в котором пострадала воспитанница, проверит надзорный орган. Также представителями службы будут проверены соответствия условий учреждения с основными законодательными гарантиями прав детей.

Ранее стало известно, что в 2017 году в детском саду на улице Шомана в Петербурге неадекватная женщина напала на заведующую детским садом. Злоумышленница нанесла несколько ударов в голову потерпевшей.

Ситуации с детскими воспитательными учреждениями в последнее время обострены. Работники детсадов часто не выполняют свои профессиональные обязанности как следует, и из-за этого происходят случаи, которые зачастую угрожают жизни детей.