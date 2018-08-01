«Глупость ценою в жизнь»: Астраханец разбился насмерть, катаясь на крыше «Жигулей»

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28-летний мужчина «оседлал» ВАЗ-2106, а уже через мгновение ушел из жизни мучительной смертью, проломив основание черепа.

Глупость ценою в жизнь наблюдали жители поселка Тинаки. Катаясь, сначала на багажнике, а потом и на крыше «Жигулей», астраханец не удержался и разбился насмерть. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью – перелом основания черепа.

Примечательно, подписавшемуся на смертельную авантюру водителю ВАЗ-2106 23 года. Небось, вы уже учуяли резкий запах алкоголя от этой истории. А нет, это в поселке Тинаки так на трезвую развлекаются.