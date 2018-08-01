Косатка держит на воде своего мертвого китенка седьмой день подряд

Сегодня, 12:59

Скорбящая мать кита-косатки в Сиэтле отказывается бросить тело своего мертвого китенка, поддерживая его ртом, плавником или подталкивая головой, о чем сообщают природоохранители.

Эту картину они продолжают наблюдать седьмой день подряд.

Косатка, известная как J35 или по присвоенному ей имени Тахлекуа (Tahlequah), родила китенка 24 июля. Он подавал признаки жизни примерно полчаса, а потом умер.

С тех пор она держит его на воде, держа плавник во рту или толкая его головой.

Биолог Дебора Джайлс из Центра биологии охраны природы сказала, косатка знает, что китенок мертв, добавив, что матери-косатки часто жалуются на смерть ребенка.

Тахлекуа отстает от своего сообщества, двигаясь со скоростью около 6 узлов после того, как израсходовала большую часть сил, перенося ребенка, и глубоко погрузилась в воду, чтобы поймать труп, когда он выскальзывает из ее хватки.

«Она должна проделать шесть, семь вдохов, чтобы провести глубокое, продолжительное погружение», - сказала Джайлс «Сиэтл таймс» . «Что убивает меня, когда это будет в последний раз? И она должна принять это решение, чтобы вправду не умереть».

Клан Тахлекуа остался с ней, несмотря на замедленный темп, и ее видели в окружении всей ее китовой семьи.

Исследователи обеспокоены тем, получает ли Tahlequah достаточное количество еды.

Она является частью находящейся под угрозой исчезновения семьи из 75 китов-косаток. Каждое рождение и смерть имеют решающее значение для выживания клана.

«Я так напугана ее благополучием, - сказала Джайлс. - Она 20-летняя женщина - размножающаяся женщина, и мы нуждаемся в ней».

Кен Балкомб из Центра исследований китов сказал, что Соединенные Штаты и Канада должны «удвоить усилия» для восстановления популяций диких лососей во всех водах штата Вашингтон и Британской Колумбии.

«Киты в этой подверженной опасности популяции зависят от лосося Чинук для их основного источника пищи, - сказал Балькомб. К сожалению, лосось Чинук также находится под угрозой».