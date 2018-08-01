В Ставрополе проводят проверку по факту смерти новорожденного

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Младенец родился раньше срока и попал на 40 дней в больницу.

У беременной женщины из Георгиевского округа в Ставрополе 25 мая случились роды. Она родила мальчика раньше срока – на 8 месяце беременности. Из-за этого младенец на 40 дней попал в больницу.

Однако 4 мюля новорожденный внезапно скончался.

Правоохранители рассказали, что по факту смерти новорожденного они проводят проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства случившегося и даны оценки действиям медицинских работников, их способам лечения и их причастности к смерти новорожденного.