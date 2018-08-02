Попытка поднять дом на сваи не удалась: Он упал и был разрушен

Сегодня, 01:15

Владельцы дома в Коннектикуте решили поднять свой дом на сваи, чтобы избежать урона во время шторма.

Попытка поднять дом на свалках во избежание будущего ущерба имела противоположный эффект: дом упал и был разрушен.

Видео, записанное в Милфорде, показывает собравшуюся строительную команду с использованием тяжелой техники для подъема дома на бетонные и деревянные сваи.

Семья Schettino, которая владела домом, сказала, что дом был поднят, чтобы предотвратить будущий штормовой урон после того, как он ранее понес ущерб во время ураганов Сэнди и Ирины.

Кадры показывают, что попытка не удалась, когда дом скользит и падает на бок.

Власти признали дом аварийным после падения, небезопасный дом будет разрушен.