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Происшествие случилось в торговом центре «Альтаир» 31 июля в 23:15.

Как стало известно из источника, в Ярославле произошла эвакуация всех людей из крупного ТЦ «Альтаир», в котором находились зрители кинотеатра. Сработала пожарная тревога, поэтому посетители вынуждены были в срочном порядке покинуть помещение. Показ фильма при этом был прерван.

Очевидцы возмущены действиями сотрудников «Киномакса», которые вместо того, чтобы успокоить людей, начали на них кричать. Они сказали посетителям, что деньги они за недосмотренный фильм смогут получить только на следующий день, хотя дорога к самому «Альтаиру» стоит больше, чем сам билет на фильм.

Спасатели прокомментировали данную ситуацию и объяснили, что пожара не было, сигнализация сработала случайно.

Напомним, в июне в Ярославле недалеко от железнодорожного вокзала произошел крупный пожар. Как выяснилось, загорелся ангар, находившийся неподалеку от станции.