«В день ВМФ»: В Кирове мальчик застрял на плоту посреди пруда

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Плот неоднократно становился предметом для забавы детей, что может привести к трагедии. Инцидент произошел 29 июля неподалеку от цирка, ролик опубликован в «ВКонтакте» на странице пользователя Сергея Меланина.

29 июля, в день МВФ, в Кирове мальчик, на вид которому не больше 10 лет, застрял на плоту посреди пруда. Ребенок начал звать на помощь многочисленных прохожих, но все как по зову достали камеры и начали снимать происшествие. Из толпы один мужчина разделся и поплыл спасать перепуганного мальчика, он толкал плот до самого берега, разговаривая с ребенком, чтобы тот почувствовал себя в безопасности.

В Сети пользователи рассказали, что плот всегда стоит у пруда и часто дети, забавы ради, плавают на нем, подвергая свою жизнь опасности. Жители Кирова задаются вопросом, не проще ли убрать этот предмет из поля зрения несовершеннолетних путешественников.