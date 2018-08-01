«Кит-убийца» потащил парусник за собой и разбил его о другое судно

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31 июля в Сети появилось видео, как «кит-убийца» в гавани острова Ванкувер потащил за якорную цепь за собой парусник.

Яхта стояла на якоре, людей на борту не было. Ара Стивенсон (Ara Stevenson) зафиксировал на видео в воскресенье в Comox Marina, как парусную лодку потащила за якорную цепь косатка, которую наблюдали в этом районе в течение нескольких дней.

Может быть, косатка зацепилась каким-то образом за якорную цепь яхты, а, возможно, она решила так поиграть с судном.

Видео показывает, что кит разбил парусник о другое судно, стоящее рядом.

Дэн Кэмпбелл, владелец парусника под названием «R-Therapy», сказал, что обе яхты сильно повреждены.

Видимо, легенды о китах-убийцах во времена парусного флота появлялись после подобных случаев.