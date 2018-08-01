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Ребенок доставлен в детскую больницу. Инцидент произошел 31 июля в Мерчанском Крымского района.

В Краснодарском крае годовалая девочка отравилась уксусом, в результате ребенка экстренно госпитализировали. На данный момент журналисты не располагают информацией касательно состояния здоровья маленькой пациентки.

В основном в быту встречается 9-процентный уксус и он не опасен в потреблении небольших доз. Уксусная кислота воздействует на ткани и хорошо всасывается, проникая в кровь, в итоге вред наносится всему организму. При попадании в него уксус моментально наносит химический ожог тканей, это провоцирует их омертвение. Человек теряет много жидкости, разрушаются стенки сосудов, при этом возможны кровотечения. Лечение в обязательном порядке проводят в стационаре. Первым методом выступает промывание желудка, причем давать воду и вызывать рвоту запрещается, есть риск повторных ожогов уксусом. Это делается при помощи зонда, смазанного вазелином.