В Прикамье трое детей едва не лишились родителей из-за течения

Сегодня, 10:29

Супруги вдвоем не справились с силой воды, на помощь поспешили МЧС. Инцидент зафиксирован в районе Троицы у реки Сылва, помощь медиков не понадобилась.

В Прикамье трое детей едва не лишились родителей из-за сильного течения на реке Сылва. Семья приехала на отдых, один из надувных матрасов унесло от берега, и супруги решили его вернуть, поплыв на другом матрасе. Вдвоем женщина и мужчина не смогли справиться с сильным течением и за короткое время и унесло от берега на расстояние в 2 километра.

Трое детей следили за ситуацией с берега и, когда потеряли родителей из виду, попросили других отдыхающих вызвать сотрудников МЧС. Спасатели вернули граждан на берег. Отмечается, что пара находилась на одноместном матрасе и, если бы кто-то из них опустился в холодную воду, могли бы произойти судороги.