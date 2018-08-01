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По их мнению, это дело рук повстанцев движения «Селека». В то же время ранее они никогда не проявляли активности в этом районе.

Африканские СМИ предположили, кто мог убить российских журналистов. По мнению местных журналистов, к преступлению причастны мусульманские повстанцы.

Они организовали движение «Селека», участники которого замечены в неоднократных вооружённых нападениях на мирных граждан.

Останки российских журналистов уже доставлены в столицу ЦАР город Банги. Российское посольство организовывает их отправку на родину.

По этому поводу высказалась Мария Захарова. С её слов, родственники погибших журналистов получат всё содействие, которое им необходимо.

В то же время вокруг этого инцидента до сих пор очень много непонятного. Ранее дорога, на которой произошло нападение, считалась безопасной. Ничего похожего там до этого никогда не происходило. Правда, движение по ней в тёмное время суток не приветствовалось.