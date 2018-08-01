«Очередная жертва»: В Хабаровске пациентка умерла после пластической операции на груди

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Три дня женщина пролежала в реанимации, где и скончалась. Открыто уголовное производство, Следственный комитет проводит оперативные проверки.

В России очередная жертва пластической хирургии. Пациентка умерла после операции на груди, пролежав три дня в реанимационном отделении. Инцидент произошел в июле месяце этого года. По факту ЧП сотрудники правоохранительных органов проводят следственную проверку с целью установления всех причин и обстоятельств трагедии. Уже открыто уголовное производство с пометкой неосторожность из-за ненадлежащего исполнения обязанностей в профессиональном плане.

Маммопластика является очень популярной услугой в пластических клиниках и заключается в изменении формы или размеры груди. До такой операции, несмотря на ее популярность и простоту, стоит серьезно готовиться. За 2 недели до «дня Х» при полном здоровье пациента нельзя принимать определенные препараты, а за неделю нужно отказаться от сигарет, поскольку никотин нарушает правильный приток крови.