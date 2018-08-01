Убийство российских журналистов в ЦАР случилось на территории безопасного района

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Это уже насторожило правозащитников. По их данным, в этой местности бандформирования давно не показывали свою активность.

Убийство российских журналистов в ЦАР случилось на территории района, признанного в качестве безопасного. По дороге, по которой они отправились, ездят с соблюдением «минимальных мер безопасности». Правозащитники, работающие в ЦАР, неоднократно пользуются ею и ни к каким инцидентам это никогда не приводило.

Вооружённый бандитизм с человеческими жертвами в этой стране не является исключением. Однако данный район всегда считался безопасным. Откуда здесь появилась банда из не менее, чем десяти человек, которые ничего, не спрашивая, сразу открывают огонь на поражение, для правозащитников непонятно.

Они призывают к проведению незамедлительного расследования с привлечением сотрудников посольства РФ в ЦАР. Те, в свою очередь, уже ответили, что им не было ничего известно о пребывании в стране погибших российских журналистов.

Уже известно, что все убийцы российских журналистов в ЦАР общались между собой исключительно по-арабски.