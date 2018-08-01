Власти озвучили версию причины крушения самолёта в Мексике

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Видимо, к нему привёл резкий порыв бокового ветра. На борту было 99 пассажиров и четверо членов экипажа.

Власти штата озвучили версию причины крушения самолёта в Мексике. Они предполагают, что катастрофа была вызвана резко изменившимися погодными условиями. Вероятнее всего, именно резкий порыв бокового ветра вызвал то, что самолёт, едва взлетев, резко снизился, задев землю левым крылом. После этого пилотам удалось чудом посадить борт.

Впрочем, версия не является окончательной. Точную причину крушения самолёта в Мексике озвучат после того, как проведут тщательное расследование.

Эксперты полагают, озвученная версия вполне может быть состоятельной. В то же время они отмечают, что к катастрофе привела либо ошибка диспетчеров в прогнозе ветрового режима, либо самонадеянность экипажа, решившего взлететь при таких условиях.

Специалисты сообщают, что когда самолёт уже не на земле, но ещё и как бы не совсем в воздухе, возникает «точка зависания». В этот момент на лайнер вполне могут воздействовать резко изменившиеся погодные условия и, в том числе, внезапный сильный порыв бокового ветра.

Погибших в результате катастрофы нет. Всем удалось покинуть лайнер до того, как он загорелся. Состояние большинства пострадавших опасений не вызывает. Тяжёлым оно остаётся лишь у одного из пилотов.