Российских журналистов в ЦАР убили говорящие по-арабски люди

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Убийц было около десяти человек. Сбежать удалось только водителю, который рассказал о случившемся.

Российских журналистов в ЦАР убили люди, говорящие по-арабски. Это произошло приблизительно в 22 часа.

Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев выехали из Сибю около 19 часов, когда уже смеркалось. Местные власти предупреждали российских журналистов, что поездка может стать опасной. Те не послушались.

Мэр Сибю рассказал, что россияне были обстреляны из засады, когда они находились примерно в 23 километрах от города. Из кустов вышли около десяти вооружённых людей, которые сразу открыли огонь.

Смерть журналистов была мгновенной. Об этом сообщил водитель, которому удалось скрыться. Также он сказал, что все нападавшие общались между собой исключительно по-арабски. Их национальность или принадлежность к той или иной группировке он определить не может.

Журналисты намеревались попасть в окрестности поместья Беренго. Согласно имевшимся у них данным, там находились наёмники ЧВК «Вагнер».

При себе у журналистов была съёмочная аппаратура и около 8,5 тыс. долларов наличными.

Не исключено, что на журналистов напала одна из банд, которых расплодилось в ЦАР великое множество. Тогда - никакого политического подтекста. Цель убийства людей – завладение их деньгами и имуществом.