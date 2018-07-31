Сестры Хачатурян побывали на следственном эксперименте

Сегодня, 22:10

Девушки прикрывали лицо от камер, так как им снова предстояло пережить вечер убийства.

На следственном эксперименте сестры Хачатурян побывали по очереди, для большей выверки показаний. Их привезли в автозаке в квартиру, где они рассказали, как убивали отца. Мнение родственников по поводу девочек однозначное - они не станут оплачивать им адвокатов. Три сестры получили государственного правозащитника, которому придется разобраться в этом деле.

Девушки утверждали, что в школу им запрещали ходить, а также регулярно избивали и унижали. По их словам, гулять им было строго запрещено, в школе они бывали крайне редко, отчего одноклассники совершенно не беспокоились об их отсутствии. Однако, соседи, которые слышали крики в доме Хачатурян, отказываются комментировать данный инцидент. По их мнению, мужчина обыкновенный тиран и девочки просто пытались защититься от увечий.

Мужчина был похоронен на Вешкинском кладбище под строгой охраной. Окончательные обстоятельства его гибели правоохранительные органы все еще пытаются разъяснить.