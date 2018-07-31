Появились опознания: Жена убитого в ЦАР «охотника за вагеровцами» узнала тело мужа

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Ранее сообщалось, что в центральной части Африки убиты трое российских журналистов. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за это злодейство.

Сообщалось, что найденные на телах документы свидетельствовали о том, что убитые принадлежат к журналистскому корпусу РФ. Сейчас появились первые опознания. Жена одного из убитого в ЦАР «охотников за вагнеровцами» узнала на фото тело своего мужа.

Орхан Джемаль был корреспондентом, специализировавшимся на репортажах с территории горячих точек. В последнее время, как поведала его жена Ирина, он сотрудничал со многими редакциями, в том числе и с «Известиями», чей документ был найден на теле.

Жена Ирина опознала погибшего мужа. «Известия», в свою очередь, заявили, что их сотрудники в настоящий момент не находятся в Центральной Африке.

Неоднократно звучали предложения о том, что российских наёмников, воюющих в ЧВК Вагнера, следует легализовать. Это высокопрофессиональные военные. Да – за деньги. Да – без флага. Да – без мундира. Да – без погон. Потому что нельзя. Но, главное, да – за Родину и насмерть.

Разве не так было при СССР, когда непризнанные подразделения спецназа воевали в Анголе, Сомали, Никарагуа. Далее – по списку.

Чтобы не увеличивать численность войск в Афганистане, часть вертушек «работала» с территории Таджикистана, через «речку». Без знаков отличий и документов, но тоже - за Родину, которая бы, если что, их бросила.

В то же время сведения о том, что в ЦАР были убиты именно россияне, сейчас лишь проверяются.