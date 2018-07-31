«Закаляйся, как сталь»: В Сибири пациентов больницы кормили кашей с металлами

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Там их концентрация превышала все допустимые пределы. Нормы были превышены в 3 раза.

В Сибири, как выявила местная служба по вет и фитонадзору, пациентов кормили кашей с металлами. В местных сетях по этому поводу уже пошутили: «Закаляйся, как сталь».

Однако, шутки шутками, но концентрация металлических частиц, содержащихся в пище для больных в Сибири, была опасной для их жизни. Допустимые нормы превышены в три раза.

Особо большое количество этих добавок было в пшеничной каше, которой кормили больных. Опасные примеси, в дополнение к тем проблемам, которые имели больные, могли нанести повреждения желудкам пациентов.

Следствие, уже заинтересовавшееся этим вопросом, установило, что попадание опасных примесей в крупу состоялось на месте её изготовления.

Каши с металлами в ближайшее время не будет. Опасная крупа изъята и уничтожена путём сжигания.

Региональный Ростехнадзор утверждает, что ответственное в нарушении лицо выплатило штраф, а больница получила предупреждение.

Представители ведомства дали обещание, что разберутся в деле детально. Если предприятие, занятое выпуском крупы с металлами, занималось этим сознательно, последуют более жёсткие санкции.

Проверки на предмет пригодности каш, которыми кормят пациентов, начались по всем клиникам региона.

Воистину, «неисповедимы пути твои». Идёшь в заведение вылечиться. А там с бесплатной кормёжкой получаешь новые проблемы.