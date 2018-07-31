Мастиф искусал 11-летнюю девочку в Талдоме

Сегодня, 20:49

Хозяева собак настолько жалеют своих питомцев, не одевая на них намордники с поводками, что вовсе не обращают на жертв их питомцев.

В Талдоме тибетский мастиф искусал 11-летнюю девочку так, что ее экстренно забрала скорая помощь в реанимацию. Как стало позже известно, эта собака не первый раз нападает.

Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Московской области, после этого случая в очередной раз поднимает вопрос об ужесточении ответственности хозяев. Когда в прошлом месяце овчарка до смерти загрызла маленького ребенка, она уже пыталась достучаться до собаководов. Она уверяет, что несмотря на породы и размер животного, оно в любом случае должно быть в наморднике и на поводке. Это должно повысить их административную ответственность.