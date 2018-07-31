Игорь Молотов считал Орхана Джемаля «настоящим журналистом»

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Сегодня, 31 июля, появилась информация об убийстве трех корреспондентов в ЦАР, одним из которых и оказался Орхан.

Игорь Молотов также является журналистом, он поделился своими мыслями по поводу коллеги. Игорь считал Орхана «настоящим журналистом», имеющего свой стиль и характер. Он подчеркнул, что несмотря ни на что, тот оставался открытым человеком, готовым к любому общению и дискуссиям, что выделяло Джемаля из всех остальных журналистов. Молотов сообщил, к сожалению, Орхан ненамного пережил своего отца – Гейдара Джемаля.

К слову, убитыми оказались режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Их опознали благодаря пресс-картам. Съемочная группа находились в ЦАР для съемки фильма вместе с Центром управления расследованиями Ходорковского. Сейчас идет расследование.