Захарова: Российские дипломаты отправились на опознание убитых в ЦАР

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Идентификация погибших мужчин в Центральной Африке сейчас находится в руках МИД РФ.

Мария Захарова, уполномоченный представитель Министерства иностранных дел России сообщила, что российские дипломаты уже отправились в Центральноафриканскую республику на опознание тел убитых там журналистов, которые могут оказаться гражданами России и находиться под защитой посольства.

Ранее сообщалось, что в ЦАР был обнаружены трупы трех мужчин. По предоставленной ранее информации, у двоих из них были обнаружены пресс-карты «Известий».

Однако, сама пресс-служба опровергла данную информацию. Руководство утверждает, что ни один из их сотрудников не находится на территории ЦАР и все сотрудники пресс-центра работают обычном режиме.

Также существует информация, что погибшие в республике люди это журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, они снимали там проект документального фильма и их остановили на блокпосту, что произошло с ними дальше неизвестно. Эту информацию подтвердить или опровергнуть и предстоит представителям российского посольства.