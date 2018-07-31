Клинический психолог оценил действия сестер-убийц Хачатурян

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Девушки совершили страшное преступление в состоянии аффекта, на что указывает спонтанность, отсутствие разработанного плана преступления, они даже не пытались сделать все аккуратно и скрыть преступление.

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников оценил действия сестер-убийц, которые зверски зарезали своего отца-тирана на лестничной клетке своего дома. По имеющимся сведениям эксперт заключил, что сестры находились в состоянии аффекта, и не контролировали свои действия. Он уверен, что после длительных унижений и надругательств, возможно имевших даже сексуальный характер, в один момент юные леди не выдержали, и новое злодеяние от родителя спровоцировало страшную и непропорциональную реакцию. Если же вникнуть во всю ситуацию, узнать подробнее о жизни и страданиях сестер, которых отец практически превратил в рабынь, то можно понять причину их нервного срыва. Возможно, вспыхнула одна из них, а остальные девушки попали под это состояние, и они выплеснули всю накопленную за долгие годы злобу, обиду и ненависть. Их действия были спонтанными, ведь сестры даже не попробовали совершить преступление аккуратно и в тайне. Психолог пояснил, что даже самого тихого человека можно довести до нервного срыва и вынудить совершать агрессивные поступки, если долго и регулярно стараться. Это стоит учитывать всем родителям, ведь жертвы издевательств копят обиду, и отвечают в самый неожиданный момент.

Ранее сестры Хачатурян, которые сейчас находятся в СИЗО, рассказали об издевательствах родителя-изверга.