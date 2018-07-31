Сельский блогер-опекун зарабатывал на издевательствах над братом

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Родственник заставлял инвалида дефилировать в маске, танцевать с дуршлагом на голове, спать на чемодане, странно наряжаться и разгуливать в кошачьем ошейнике из благих намерений.

Главным героем программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» стал популярный сельский блогер-опекун Эдуард Коробейников, который зарабатывал деньги на издевательствах над братом, страдающим расстройством психики после страшного ДТП. В ужасном обращении с родственником-инвалидом блогера обвинили пользователи сети, которые утверждали, что Эдуард ради потехи принуждал слабоумного Грибаса совершать странные и унизительные поступки. После жалоб общественности, звезду YouTube канала Александра Нагорных специалисты забрали от брата, и поместили в психиатрическую больницу.

Эдуард Коробейников пояснил, что именно ему брат обязан своей жизнью, ведь после аварии от него отказались все близкие, и только он протянул ему руку помощи, избавив от участи бездомного и смерти от голода. Он не отрицает, что зарабатывал деньги на трансляциях, а в свое оправдание уверяет, что все вырученные деньги тратил на двоюродного брата, а часть жертвовал на благотворительность.

Мнения в студии разделились. Некоторые гости обвинили алчного мужчину в недопустимом отношении с несчастным родственником, которого обязательно следует изолировать в больницу, где ему будет гораздо лучше. Другие же считают, что нет ничего плохого в том, что мужчина пытается нажиться на унижениях ничего не осознающего человека, которые, к тому же, веселят его.