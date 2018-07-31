В Саратове женщина обнаружила в купленной картошке таракана

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Саратовчанка поделилась с пользователями социальных сетей некачественным продуктом из супермаркета.

Женщина, проживающая в Саратове, опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» гневный пост об одном из местных магазинов и прикрепила фото с тем, что она обнаружила в купленной картошке по-деревенски таракана. Многие пользователи шутливо отнеслись к данному заявлению, некоторые девушки посетовали на качество продукции в нынешних магазинах, а мужчины дали совет почаще готовить самостоятельно, чтобы впредь не попадать в подобные ситуации, а некоторых потребителей удивила низкая цена и качество упаковки, так как герметизация продукта оставляла желать лучшего.

Ранее сообщалось, что в Калининграде мужчина попытался взыскать с местного кафе 90 тысяч рублей за таракана в супе. Он обратился в суд и предъявил фото, на котором изображено насекомое, плавающее в тарелке. Кафе оправдывалось и пыталось доказать, что это не их суп, но суд принял фото как доказательство вины владельца кафе и взыскал сумму в пользу клиента, но не 90 тысяч, как тот хотел, а всего лишь тысячу рублей.