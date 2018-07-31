Сосиски с ядом разбросали близ детсада в Каменке

Сегодня, 19:08

От смертельного лакомства уже пострадали две собаки: одна скончалась, вторую удалось вовремя спасти.

Трагедией завершилась прогулка с собакой для жительницы Выборгского района Ленинградской области в ночь с 28 на 29 июля. Хозяйка сообщила, что питомец съел кусок сосиски, который валялся около подъезда ее дома. Через пару часов животное начало выть, развились конвульсивные припадки. Хозяйке срочно пришлось искать ветеринарную клинику, однако спасти питомца ей не удалось, животное скончалось по дороге к ветеринару. Вскрытие собаки не производилось, ведь в клинике не было специалиста, однако осматривавший животное ветеринар уверен, что его отравили.

Вскоре в Каменке появилась еще одна пострадавшая от рук злоумышленников. Женщина гуляла с собакой близ детсада, где пес из тайника вытащил злополучную сосиску с ядом. К счастью, животное удалось спасти. Пострадавшая сообщила, что догхантеры разбросали отравляющие вещества близ детского сада, где постоянно играют маленькие дети.

Пытаясь избавиться от беспризорных животных, злоумышленники убили домашних животных, а также подвергли угрозе жизни малышей. Сейчас жители поселка готовят коллективную жалобу в полицию.