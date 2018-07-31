У всех были, предположительно, удостоверения журналистов из РФ. Нападение, видимо, было совершено боевиками, которые пока не обозначили свою принадлежность.
В центральной части Африки предполагается убийство троих россиян. Тела жертв были найдены в 23-х километрах от города Сибю.
Центральноафриканская Республика пока не предоставляет никаких подтверждений этому факту. Не комментирует его пока и Кремль.
Местные СМИ ссылаются на свои источники, которые предоставляют им сведения из религиозных кругов и от силовиков в ЦАР.
Согласно самой последней информации, полученной в посольстве России, двое из убитых обладали пресс-картами «Известий».
Идентифицировать сведения этих пресс-карт с личностями убитых ещё только предстоит.