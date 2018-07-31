Из-за запаха грязных носков рейсовый самолет вынужденно приземлился

Сегодня, 17:45

Пассажиры авиакомпании Spirit чувствовали сильное недомогание и даже жжение в горле. После вынужденной посадки некоторые отправились в больницу.

Рейсовый самолет, который направлялся в Форт-Лодердейл из Нью-Йорка, вынужденно приземлился в Южной Каролине. Инцидент произошел из-за запаха грязных носков, который стоял на весь салон и был невыносимым. Пассажиров начало тошнить и они стали жаловаться экипажу. Пилот решил совершить приземление раньше.

Однако по прилету так и не удалось найти источник плохого запаха. Некоторые из 220 пассажиров направились в больницу, остальные же на другом рейсе улетели в пункт назначения.

Недавно, но уже в другой авиакомпании, возник похожий случай с вынужденной посадкой. Так, на борт самолета авиакомпании Transavia Airlines, что направлялся на остров Гран-Канария, зашел мужчина, мягко говоря, дурно пахнущий. Работники даже пытались его направить в туалет, но ситуацию это не спасло. Пассажиры стали себя плохо чувствовать, на что экипаж решил сделать посадку «пораньше».