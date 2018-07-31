Отец-тиран, зарезанный дочерьми, похоронен в строжайшей секретности

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Мужчину похоронили в одном из сел в окружении охраны.

Сообщается, что в Подмосковье был похоронен в строжайшей секретности Михаил Хачатурян, зарезанный собственными дочерьми. Мужчину похоронили на кладбище в поселке Вешки, меры предосторожности обусловлены событиями, при которых был убит Хачатурян.

Убийство мужчины произошло на днях в одной из московских квартир. Три сестры были помещены под стражу. Они утверждали, что отец-тиран всюду их контролировал, держал дома оружие и угрожал им расправой. По их словам, он всегда оставался безнаказанным, так как имел «связи» и участковые полицейские попросту к нему никогда не заходили, так что жаловаться в полицию было бесполезно. На многочисленные ссадины и синяки никто в школе не обращал внимания, хотя девочки и появлялись там редко. Убийство отца они оправдывают самообороной, так как он сам бросился на них с ножом. Хачатуряну были нанесены несколько ножевых ранений в грудь и шею. Правоохранительные органы ведут расследование по делу.

Тирания отцов над детьми, к сожалению, часто встречающееся явление, особенно в странах Ближнего Востока и Средней Азии. Мусульманские семьи основаны на принципе: «Отец главный». Но за этим принципом не кроется тирания, унижение и рабство, ведь каждый трактует по-своему и неправильное применение данного семейного условия привело к трагедии.