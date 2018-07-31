Ливанский террорист требует у бывшей супруги выкуп 75 млн евро за собственную дочь

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Россиянка уже сообщила правоохранительным органам о том, что подозревает мужа в связях с ИГИЛ*и контрабанде.

О происшествие стало известно ещё в феврале этого года. Тогда ребенок был похищен из отеля «Бьянка», куда его привезла мать для прохождения лечения в Германии. Родители девочки должны были встретиться, но отец на встречу не явился. После того как Алена Павленко вернулась в свой номер она обнаружила, что ее ребёнок и его няня исчезли. Тогда мужчина заявил бывшей супруге, что увёз больную девочку в страну с более подходящим тёплым климатом. Стоит отметить, что таможенная служба не усмотрела ничего подозрительного в том, что ливанский гражданин вывозит ребёнка из страны без сопровождения ее матери. Сейчас ливанец через посредников заявил, что требует у экс-супруги 75 млн евро за то, что вернет ей собственную дочь. Сейчас все вопросы, связанные с выкупом девочки, ведут ее адвокат и ещё два высокопоставленных российских деятеля. По результатам их встречи, они сообщили о сумме выкупа и отметили, что мужчина находился в состоянии тяжелого наркотического опьянения. Алене удалось выяснить, что требования выкупа связано с тем, что несколько лет назад ее отец занимался строительством железных дорог в Сирии. 9 млн евро из этого проекта принадлежат ему и находятся в сирийском банке. Супруг его дочери неоднократно предлагал ему помочь вывезти эти деньги из страны, несмотря на то, что в Сирии шла война. Алена Павленко подозревает, что ее муж контрабандист и террорист запрещенной в России организации Исламское государство*.