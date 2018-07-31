Ребенка с ДЦП в горбольнице Армавира накормили кашей с тараканами

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Пациенту с мамой предоставили грязную палату, наполненную насекомыми. В ответ на жалобу сестра-хозяйка предложила женщине самостоятельно сделать уборку в помещении.

В социальных сетях жительница Новокубанского района пожаловалась на ужасные условия в горбольнице Армавира. Автор сообщила, что ее маму и младшего брата, страдающего ДЦП, госпитализировали в педиатрическое отделение с бронхитом. Условия оказались чудовищными: в грязной палате повсюду бегали тараканы, а на завтрак ребенка едва не накормили кашей с тараканами, которых мама вовремя заметила. Когда женщина пожаловалась сестре-хозяйке, та на нее накричала, и предложила ей убраться в помещении. Автор возмущена, почему к пациентам так плохо относятся.

Заместитель главного врача Наталья Бородина пояснила, что дератизацию в учреждении проводят регулярно, согласно графику. Последний раз насекомых травили в мае, и во всех палатах, которые содержат в чистоте, их точно нет. Женщина наткнулась на таракана, случайно забравшегося в палату из канализации или сумок посетителей. Заместитель градоначальника Армавира уже проверил состояние больницы поле жалобы, также руководство организовало проведение внеочередной дератизации и генеральной уборки, пострадавших перевели в другую палату, а к сестре-хозяйке применено дисциплинарное взыскание.

К счастью для медучреждения, инцидент полностью исчерпан, мама мальчика с ДЦП больше не имеет претензий, их уже выписали после полноценного лечения.