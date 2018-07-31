В Перми подростки занялись сексом на стадионе перед детьми

Сегодня, 17:25

Молодые люди не нашли места для плотских утех получше и потому устроились прямо на детском стадионе.

В социальной сети «ВКонтакте» был опубликован видеоролик одной из жительниц Перми, как прямо на стадионе подростки, возрастом около 15 лет, занялись сексом. Возмущению автора видео нет предела: «Ребят, ну это невозможно. Мы занимаемся спортом на Гайве, и в этот момент на трибунах молодые люди, лет по 15, занимаются тем самым. Это невозможно, я не могу это не снять». Многие пользователи прокомментировали в весьма негативном ключе данный поступок, также не остался без внимания и общий моральный облик нынешней молодежи.

На самом деле, данный инцидент может быть расценен, как мелкое хулиганство, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях. Но, так как в тот момент на стадионе находились дети, секс перед детьми карается уже гораздо жестче - штрафом до 300 тысяч рублей, а также ограничением свободы на срок до двух лет. Но пока что в полицию заявлений об этом нарушении не поступало.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске неудержимые любовники занялись любовью прямо на детской площадке. Однако, инцидент произошел рано утром и потому никто из детей данное действо так и не увидел.