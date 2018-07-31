Экокатастрофа продолжается: Куряне обеспокоены массовой гибелью рыбы на реке Псёл

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Ситуация ухудшается: берег заполонили трупы водных обитателей, лилии и кувшинки высохли в красно-коричневой воде, а еле живые крупные представители просто выползают на берег.

На минувшей неделе куряне сообщили о массовой гибели рыбы на реке Псёл. На прошлых выходных ситуация ухудшилась. Местные жители обеспокоены гибелью самых крупных и стойких представителей: на берегу валяются трупы крупных рыб весом по 3-4 килограмма, которые не так чувствительны к чистоте воды, как мелкие представители. Работники заповедника жалуются, что экокатастрофа все еще продолжается, вода приобрела страшный красно-коричневый оттенок, берега забрызганы пеной, а запах стоит невыносимый.

В настоящее время специалисты Росприроднадзора разбираются в происшествии. Сотрудники ведомства уже взяли необходимые пробы для проведения исследования, которые помогут установить причину загрязнения водоема. Удастся ли им очистить водоем от ядовитого загрязнения и спасти оставшихся жителей водных глубин сложно сказать.